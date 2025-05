Bloodywood haben sich das ehrgeizige Ziel gesetzt, den (Nu) Metal mehr bei der breiten Masse in den Fokus zu rücken.

Eine der spannendsten neuen Gruppen zurzeit sind Bloodywood. Die Nu-Metaller aus Indien haben Mitte März ihr nunmehr drittes Studioalbum NU DELHI vorgelegt. Aus diesem Anlass hat Frontmann Raoul Kerr im Interview bei Loudwire Nights über die Musik der Formation und ihre Ziele gesprochen. Einheit & Diversität "Ich war selbst erst kürzlich vollständig dazu in der Lage, es auf verständliche Weise auszudrücken", erwidert der Bloodywood-Rapper auf die Frage von Moderator Chuck Armstrong nach der Zukunftsvision der Band. "Wir wollen den Metal zurück in den Mainstream bringen. Die Idee Metal mit Hip-Hop zu fusionieren war so natürlich für mich, weil ich damit…