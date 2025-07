Der Netflix-Streifen ‘Shout It Out Loud’ über die Hard Rock-Legenden Kiss nimmt immer mehr Formen an: Ein Hauptdarsteller steht fest.

Kiss hatten, wie man weiß, angekündigt, dass ein Netflix-Film über die Band in Arbeit ist. Der Streifen ist nach einem der Hits der Schminke-Rocker benannt: ‘Shout It Out Loud’. Nun ist ein weiteres Detail über die Produktion durchgesickert: Pop-Star und Schauspieler Nick Jonas (‘Jumanji: Willkommen im Dschungel’, ‘Jumanji: The Next Level’, ‘Kingdom’) wird als Sänger und Gitarrist Paul Stanley auftreten. Düsenjet-Gesang Am bekanntesten dürfte Nick Jonas als Mitglied der Boyband Jonas Brothers sein, in der zudem seine Brüder Kevin und Joe mitmischen. Darüber hinaus hat Nick an diversen Theater- und Musical-Stücken am Boradway mitgewirkt — zuletzt in ‘The Last Five…