Toggle menu

Metal Hammer

 Search

Bears In Trees live in Köln 26.02.2026

teilen
mailen
teilen

Adresse:
Garagen, Köln

Köln

Künstler: Bears In Trees

Ort: Garagen, Köln

Nach Tickets suchen

Karte und Anfahrt

Weitere Konzerte in Köln

teilen
mailen
teilen
Die METAL HAMMER-Septemberausgabe 2025: Helloween, Ozzy Osbourne, Wacken Open Air u.a.
In der Septemberausgabe durchleuchten wir ausführlich das neue Helloween-Album. Dazu weitere Interviews, der Megabericht vom Wacken Open Air und vieles mehr.
Ihr bekommt METAL HAMMER 09/2025 ab dem 22.08.2025 am Kiosk oder indem ihr das Heft bequem nach Hause bestellt. Noch einfacher und günstiger geht’s im Abo! Helloween Dass sich Helloween zusammengerauft haben und zu siebt zu neuen Höhenflügen ansetzen, ist seit HELLOWEEN (2021) wohlbekannt. Wie genau die interne Dynamik funktioniert, welche Themen die Hamburger Kürbisse verhandeln, mit welchen Mitteln sie ihre Musik gestalten und wie sie in diesem Zeitalter relevant bleiben, erfuhr Katrin Riedl im Gespräch mit allen sieben Band-Mitgliedern. Ozzy Osbourne Am 22. Juli verstarb Ozzy Osbourne. Unser ehemaliger Chefredakteur Thorsten Zahn erinnert an die Legende. Knorkator Neue Platte…
Weiterlesen
Zur Startseite