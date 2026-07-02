Parkway Drive machen endlich Nägel mit Köpfen und gehen es derzeit an, frische Kompositionen im Studio einzuspielen.

Das letzte musikalische Lebenszeichen aus dem Hause Parkway Drive war der vor rund einem Jahr veröffentlichte Track ‘Sacred’. Nachdem die Australier zwischenzeitlich auf großer Europatournee waren und im eigenen Lager aufräumen mussten, kann sich das Quintett wieder auf sein Kerngeschäft konzentrieren: Die Musik. Und das sind die Surfer Boys auch endlich angegangen: Wie die Metalcore-Giganten selbst in den Sozialen Medien vermelden, schrauben sie im Aufnahmestudio an frischen Liedgut. Eifrig am Machen So posteten Parkway Drive ein in Los Angeles geschossenes Foto, das Frontmann Winston McCall mit Kopfhörer im Studio neben einem Gesangsmikrofon zeigt, während er einem am Computer sitzenden Techniker…