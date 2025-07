Die Band-Dokumentation über Kreator feiert diesen Sommer Premiere. Und auch die Autobiografie von Frontmann Mille Petrozza erscheint bald.

Es wird ein heißer Sommer für Kreator-Fans! Zusätzlich zu Festivalshows hat die Formation um Frontmann Mille Petrozza drei Club-Konzerte für ihre Anhängerschaft geplant. Obendrein stehen nun die Veröffentlichungstermine der Band-Dokumentation sowie der Autobiografie des Sängers fest. „Ein musikalischer Molotow-Cocktail“ Der Dokumentarfilm, der bislang unter dem Arbeitstitel ‘Dystopia And Hope’ lief, feiert als ‘Kreator – Hate & Hope’ am 02. Juli beim 42. Filmfest München Weltpremiere. Bundesweiter Kinostart ist am 04. September 2025. Laut Pressemitteilung erzählt der Film „erstmalig die vierzigjährige Geschichte der gefeierten Metaller, von der Gründung als Schülerband 1982 im Ruhrgebiet bis auf die großen internationalen Bühnen der aktuellen…