Toggle menu

Metal Hammer

 Search

Becks live in Berlin 30.07.2026

teilen
mailen
teilen

Adresse:


Künstler: Becks

Ort:

Nach Tickets suchen

Karte und Anfahrt

teilen
mailen
teilen
Ozzy Osbourne kündigt Memoiren an
Ozzy Osbourne bei einem Event im Rahmen der Veröffentlichung seines Albums PATIENT NUMBER 9 im kalifornischen Long Beach
Fans von Black Sabbath-Legende Ozzy Osbourne bekommen mit den Memoiren ‘Last Rites’ demnächst neuen Lesestoff.
Wenn das Feuer mal brennt, muss man es am Lodern halten — nach diesem Motto verfährt nun Ozzy Osbourne. Denn nach dem umjubelten Live-Abschied von ihm und Black Sabbath am vergangenen Samstag, den 5. Juli in Birmingham flattert die nächste Neuigkeit über die Metal-Ikone ins Haus. So wird der 76-Jährige im Herbst eine weitere Biografie veröffentlichen: ‘Last Rites’ erscheint am 15. Oktober 2025 im Heyne Verlag. Unerschrocken & lebensbejahend Vom Verlagshaus heißt es zu dem Buch: "Die letzten und furchtlos rohen Memoiren von Ozzy Osbourne, ‘Last Rites’, erzählen die schockierende, bitterlich komische, niemals zuvor aufgeschriebene Geschichte von seinem Fall in…
Weiterlesen
Zur Startseite