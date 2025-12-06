Tony Iommi will eine seiner Gitarren versteigern, um Geld für das Krankenhaus zu sammeln, in dem er seine Krebsbehandlung erhielt.

2012 erhielt Black Sabbath-Gitarrist Tony Iommi die Diagnose Lymphdrüsenkrebs. Seine Behandlung erfolgte im Heartlands Hospital in Birmingham, Großbritannien. Damals hätten die Ärzte ihm gesagt, dass der Krebs vermutlich niemals ganz verschwinden würde. Mit der richtigen Behandlung ließe sich die Krankheit jedoch immerhin eindämmen. 2016 gab Iommi bekannt, dass sein Krebs in Remission sei. Revanche Nun will sich der Saitenvirtuose bei dem Krankenhaus revanchieren. Wie die BBC berichtet, möchte sich Tony Iommi für die Fürsorge bedanken, indem er eine seiner Gitarren verlost. Die Verlosung ist Teil eines Spendenaufrufs in Höhe von 150.000 Pfund zur Renovierung des dortigen Krebsbehandlungszentrums. Die Gitarre, eine Gibson…