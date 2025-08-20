Nachdem bei Hatebreed-Gitarrist Wayne Lozinak ein Hirntumor gefunden wurde, wendet er sich mit einem Update an seine Fans.

Als Hatebreed beim diesjährigen Download Festival in Großbritannien zu Gast waren, hatte Gitarrist Wayne Lozinak offenbar Symptome, die auf einen Schlaganfall hindeuten können. Daher ließ er sich tags darauf in Frankreich sicherheitshalber untersuchen und erhielt die Schocknachricht: ein Tumor im Gehirn. Glück im Unglück: Laut des offiziellen Statements der Band handelt es sich „um ein gutartiges Meningeom.“ Dennoch muss die „langsam wachsende Masse, die vermutlich schon seit Jahren besteht“ operativ entfernt werden. Noch keine Einzelheiten Nun meldet sich der Hatebreed-Gitarrist via Instagram selbst mit den beruhigenden Worten: „Ich wollte nur kurz sagen, dass es mir gutgeht.“ Während seine Kollegen die…