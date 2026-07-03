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Belzebong live in Bremen 25.09.2026

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Künstler: Belzebong

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Faith No More: Bassist bestätigt Bühnenrückkehr
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Damit ist die Katze aus dem Sack: Faith No More kehren nächstes Jahr zurück auf die Bühne. Die Bestätigung kommt von Bassist Bill Gould.
Erst vor Kurzem haben Faith No More in den Sozialen Netzwerken ein Bild gepostet, auf dem Fans sowie das Band-Logo und das Jahr 2027 zu sehen sind. Auch auf der Homepage der Band prangt ebendieses Bild. Den Hinweisen folgend deutete alles auf ein Livecomeback hin. Und tatsächlich soll es kommendes Jahr so weit sein: Faith No More gehen wieder auf Tour. Die Bestätigung kommt von keinem Geringeren als Bassist Bill Gould, der seit der Gründung Anfang der Achtziger Jahre dabei ist. Im Podcast Rock Talk wurde Gould auf die Gerüchte und Vermutungen angesprochen, dass die Band für 2027 eine Tournee…
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