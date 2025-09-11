Nach einer gefeierten Tournee im Sommer 2025 geht Tarja im Februar 2026 ein letztes Mal mit ihrer Best Of-Show auf die Bühne.

Tarja feiert die größten Songs ihrer Karriere – mit Gänsehautmomenten aus ihrem gesamten Solo-Repertoire und ausgewählten Nightwish-Klassikern. Die Ausnahmesängerin präsentiert dabei ihr aktuelles Best Of-Album in einem epischen Liveset, das ihre musikalische Reise eindrucksvoll zusammenfasst. Noch einmal erleben Fans die Magie dieser besonderen Song-Auswahl – bevor Tarja in eine neue kreative Phase aufbricht. METAL HAMMER präsentiert: Tarja "Living The Dream - The Hits" Tour 2026 07.02. A-Innsbruck, Music Hall 09.02. Würzburg, Posthalle 11.02. Wetzlar, Event Werkstatt 12.02. Memmingen, Kaminwerk 13.02. Stuttgart, LKA-Longhorn Karten zur Tournee gibt es unter www.metal-hammer.de/tickets (ab 08.08.2025)