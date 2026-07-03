Limp Bizkit schwimmen zurzeit auf einer Erfolgswelle, womit sie selbst am wenigsten gerechnet haben, gesteht Wes Borland.

Limp Bizkit erleben gerade einen ziemlich starken Aufschwung. Die Shows der Nu Metal-Giganten haben so einen Zulauf wie seit der Hochkonjunktur des Genres nicht mehr. Folgerichtig fungierten Fred Durst und Co. diesen Sommer als Headliner unter anderem beim Download Festival. Im dort durchgeführten Interview mit Gear4Music plauderte Gitarrist Wes Borland über das Zuspruch, den die Gruppe zurzeit erfährt, sowie die Pläne des Quintetts hinsichtlich neuer Musik. Ungläubig "Wir sind gerade so groß wie noch nie – es ist der Wahnsinn", freut sich der Limp Bizkit-Riffschmied. "Das sage ich nicht aus Überheblichkeit. Ich sage das, weil wir es selbst kaum glauben…