Auch 2026 geben sich Steel Panther hierzulande die Ehre. Die Glam-Metaller gehen kommenden Sommer erneut auf Europatournee.

Holt das Haarspray raus und schnallt die Leggings fest! Steel Panther machen kommenden Sommer wieder Europa unsicher. Wurde dieses Jahr das 15. Jubiläum ihres ersten Albums FEEL THE STEEL feierlich begangen, steht die kommende Tournee unter dem Banner: „Twenty Twenty S€X“. Auf ihrer Homepage verkünden Steel Panther dazu: „Wir packen das Nötigste ein: Verstärker, Schlagzeug, Bongs, Gleitmittel und natürlich mehr Spandex, als derzeit in Deutschland erlaubt ist.“ Der offizielle Ticket-Verkauf startet am Freitag, den 19. Dezember. Für Mitglieder des Fanclubs gibt es Vorverkaufs-Codes im Fanther-Forum. Neben elf Terminen in Deutschland steht auch jeweils einer in Österreich und der Schweiz auf…