Im April und Mai spielen Subway To Sally zusammen mit Serenity und Storm Seeker zehn Konzerte in Deutschland. METAL HAMMER präsentiert!

METAL HAMMER präsentiert: Subway To Sally + Serenity + Storm Seeker 25.04. Osnabrück, Hyde Park 26.04. Köln, Essigfabrik 30.04. Leipzig, Anker 01.05. Nürnberg, Löwensaal 02.05. Heidelberg, Halle02 03.05. Hannover, Pavillon 09.05. Erfurt, Club Central 10.05. München, Backstage Werk 16.05. Hamburg, Docks 17.05. Berlin, Huxleys