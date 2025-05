Neben seinem Engagement als Frontmann bei The Dead Daisies plant John Corabi ein neues Soloalbum zu veröffentlichen.

Der ehemalige Mötley Crüe- und derzeitige The Dead Daisies-Sänger John Corabi hat in der Vergangenheit immer wieder Alleingänge unternommen. Nach der Platte UNPLUGGED (2012) sind zuletzt mit ‘Cosi Bella (So Beautiful)’ (2021) und ‘Your Own Worst Enemy’ (2022) Singles erschienen. Nun soll ein weiterer Langspieler in Arbeit – oder zumindest in Planung – sein. Mehr als gedacht Im Interview mit The Rockpit bestätig Corabi, dass in nicht allzu ferner Zukunft mit neuer Musik seinerseits zu rechnen sei, und gibt an: „Ich habe gerade einen Vertrag für ein weiteres Soloalbum unterschrieben.“ Im Zuge dessen habe er mit seinem Manager zusammengesessen, „in…