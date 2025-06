Stuttgarts einziger Metalclub Schwarzer Keiler: Seit 2022 halten Jürgen Hess und Simone Heinold eisern an Prinzip und Passion fest.

Das komplette Interview mit den Schwarzer Keiler-Betreibern Jürgen Hess und Simone Heinold findet ihr in der METAL HAMMER-Maiausgabe 2025, erhältlich am Kiosk oder indem ihr das Heft bequem nach Hause bestellt. Noch einfacher und günstiger geht’s im Abo! Stuttgart im Jahr 2022. Die ganze Stadt ist fest in der Hand von Rap-Schuppen, Electro-Clubs und Afterwork-House. Die ganze Stadt? Nein! Aus einem unterirdischen Gebäude mitten in der Innenstadt dröhnen Slayer und Iron Maiden. Sein Name: Schwarzer Keiler. Seine Mission: Den Heavy Metal in der Landeshauptstadt am Leben erhalten. Denn irgendwie ist es wirklich unglaublich, aber wahr: Mit dem Schwarzen Keiler haben Jürgen…