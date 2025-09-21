Die wichtigsten Metal-Neuerscheinungen der Woche vom 25.07. in der Übersicht – diesmal mit unter anderem Hemelbestormer, Wolfskull und Cold Slither.

Alice Cooper Group Nun hat er die Alice Cooper Group, also den Ursprung seiner Karriere, reaktiviert und mehr als 50 Jahre nach dem letzten Album MUSCLE OF LOVE (1973) ein neues Werk aufgenommen. Dieses soll die Ära des Shock-Rock der Siebziger Jahre wiederbeleben – und hat gute Chancen dazu. (Hier weiterlesen) Honeymoon Suite Dass die Gruppe vor knapp 40 Jahren mal eine der heißesten kanadischen Rock-Bands war, lässt sich bei überproduzierten, irgendwie fies nach Autotune und Effekthascherei klingenden Sülznummern wie ‘I Fly’ oder ‘Keep This Love Alive’ nur noch erahnen. (Hier weiterlesen) Diese und noch viele weitere aktuelle relevante Reviews…