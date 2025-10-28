Wir sprachen mit Ben Smallwood, dem Kurator des atemberaubenden Bildbands ‘Iron Maiden: Infinite Dreams – The Official Visual History’.

Das komplette Interview mit Ben Smallwood findet ihr in der METAL HAMMER-Novemberausgabe 2025, erhältlich am Kiosk oder indem ihr das Heft bequem nach Hause bestellt. Noch einfacher und günstiger geht’s im Abo! METAL HAMMER: Auch wenn das Hauptaugenmerk auf dem visuellen Element lag – wie seid ihr die begleitende Erzählung der Band-Geschichte angegangen? Ben Smallwood: Wir haben neue Interviews mit allen Band-Mitgliedern sowie mit Rod geführt. Sie haben alle die für das Buch vorgesehenen Bilder angeschaut und somit einem direkten Wahrheits- und Fakten-Check unterzogen. Alles wurde kommentiert. Dazu gibt es ein brandneues Interview mit Derek Riggs, der über seine Artworks spricht,…