Toggle menu

Metal Hammer

 Search

Bernd Begemann live in Nittel/Mosel 22.05.2026

teilen
mailen
teilen

Adresse:
Weingut Carl Sonntag, Nittel/Mosel

Künstler: Bernd Begemann

Ort: Weingut Carl Sonntag, Nittel/Mosel

Nach Tickets suchen

Karte und Anfahrt

teilen
mailen
teilen
Axl Rose: Guns N’ Roses-Sänger veröffentlicht Comic
Guns N’ Roses-Frontmann Axl Rose am 3. August 2025 beim Formel 1-Grand Prix in Budapest
Guns N’ Roses-Organ Axl Rose hat sich mit einem Comic-Verlag zusammengetan und sich eine Cyberpunk-Geschichte einfallen lassen.
Diverse Musiker und Bands haben schon ein oder mehrere Comics veröffentlicht — darunter Iron Maiden-Sänger Bruce Dickinson (‘The Mandrake Project’) und Slipknot-Organ Corey Taylor (‘The House Of Gold & Bones’ als Ableger des gleichnamigen Stone Sour-Albums). Nun legt kein Geringerer als Axl Rose nach. Der Guns N’ Roses-Frontmann bringt in Zusammenarbeit mit Sumerian Comics die Cyberpunk-Graphic Novel ‘Axl Rose: Appetite For Destruction’ heraus. Grünes Gras, hübsche Mädchen Die Handlung spielt in einer fiktiven Stadt namens — wie kann es anders sein? — Paradise City, wo Menschen und Roboter koexistieren sollen. Der Gunners-Musiker fungiert dabei selbst als Hauptfigur, welche halb Mensch…
Weiterlesen
Zur Startseite