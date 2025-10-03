Toggle menu

Berq live in Berlin 28.11.2026

Künstler: Berq

Accept: Billy Sheehan & Frank Bello auf LP zum 50. Jubiläum
Accept-Chef Wolf Hoffmann (M.) darf sich über die Mitwirkung von Frank Bello (l.) und Billy Sheehan (r.) am Jubiläumsalbum freuen
Die ersten zwei Namen für die Gästeliste zur kommenden Jubiläumsplatte von Accept stehen fest: Frank Bello und Billy Sheehan sind mit dabei.
Accept sind eifrig am Werkeln für das Album anlässlich ihres 50. Band-Jubiläums, welches vermutlich Anfang 2026 erscheinen wird. Für den Longplayer haben Bandboss Wolf Hoffmann und Co. sorgfältig die besten Songs aus den 50 Schaffensjahren der deutschen Heavy Metal-Veteranen ausgewählt und mit musikalischen Überraschungsgästen neu aufgenommen. Nun haben zwei Musiker ihre Beteiligung an dem Projekt ausgeplaudert. Riesiger Aufschlag Hierbei handelt es sich um Anthrax-Bassist Frank Bello sowie Mr. Big- und The Winery Dogs-Bassist Billy Sheehan. Beide Musiker lüfteten ihr Geheimnis beim Guitar Summit — einer Musikmesse, die letztes Wochenende in Mannheim über die Bühne ging. "Ich liebe Accept", gab Frank…
