Megadeth befinden sich auf der Zielgeraden, was ihren finalen Longplayer betrifft, weiß Lead-Gitarrist Teemu Mäntysaari zu berichten.

Teemu Mäntysaari hat sich in den Sozialen Medien zu Wort gemeldet. In einer Videobotschaft gibt der neue Lead-Gitarrist von Megadeth einen aktuellen Zwischenstand über die Arbeiten am letzten Studiowerk der Formation um den einstigen Metallica-Musiker Dave Mustaine zu Protokoll. Laut dem Finnen, welcher auch bei Wintersun in die Saiten greift, stehen die US-Thrasher kurz davor, die Aufnahmen abzuschließen. Produktive Zeit "Die meiste Zeit von diesem Jahr waren wir im Studio und haben an neuer Megadeth-Musik gewerkelt", erzählt Mäntysaari. "Das hat beim Songwriting, Jammen und Arrangieren angefangen, ging weiter mit dem Einspielen von Demos, all die kleinen Details richtig hinkriegen, die…