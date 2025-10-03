Der Christopher Street Day zog 2025 erstmals durch Wacken, um zu zeigen: Metal ist bunt.

Wacken ist bunt. Das gilt nicht nur für die Dauer des jährlichen Wacken Open Air (in der Regel am ersten Augustwochenende): Am Samstag fand erstmals ein Christopher Street Day (CSD) im norddeutschen Dorf statt. Selbstverständlich unter dem Einfluss der Metal-DNS der Wackinger. Wie die dpa berichtet, zählten die Veranstalter auf dem Wacken-CSD mehr als 350 Teilnehmer und Teilnehmerinnen. Begleitet wurden die Parade von einem Traktor mit Anhänger sowie einem Bus und Musik. Auf einem Banner stand "Wir für Liebe - Gegen Hass. Wacken rockt Anders". Eine Organisatorin der Demonstration sagte der dpa, sie freue sich, dass so viele Menschen zu der…