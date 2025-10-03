Ex-Deep Purple-Gitarrist Steve Morse hat nach 16 Jahren sein Soloprojekt wieder aufleben lassen und kündigt damit ein neues Album an.

2022 stieg Steve Morse bei Deep Purple aus, um sich um seine Frau Janine zu kümmern, die damals gegen Krebs kämpfte. Am 4. Februar 2024 verlor sie diesen Kampf. Seither gab es lediglich vereinzelte Live-Auftritte des Gitarristen. Ein Grund dafür könnte auch sein, dass Morse im Studio war, um mit seinem Dixie Dregs-Kollegen Dave LaRue und Schlagzeuger Van Romaine, der normalerweise für Enrique Iglesias trommelt, an einem neuen Album zu arbeiten. Magie 16 Jahre nach OUT STANDING IN THEIR FIELD wird jetzt also TRIANGULATION angekündigt. Das Album soll am 14. November via Music Theories Recordings erscheinen. Mit ‘Break Through’ gibt…