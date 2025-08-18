Ab Ende September beehren uns Volbeat mit einer Tournee. Im Vorprogramm spielt die englische Formation Bush. Deren Sänger Gavin Rossdale stellt sich unseren Fragen.

METAL HAMMER: Welches ist das neueste Album in deiner Sammlung? Gavin Rossdale: Darüber muss ich nicht lange nachdenken: Das dürfte Poppy mit NEGATIVE SPACES aus dem Jahr 2024 sein. MH: Welche Platte hat dein Leben verändert? GR: Ganz klar: Das muss NEVER MIND THE BOLLOCKS von den Sex Pistols gewesen sein. Es ist vermutlich das perfekteste Album aller Zeiten und hat eine musikalische Revolution losgetreten! MH: Nenne die meistgehörte…