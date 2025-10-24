Der ehemalige Mastodon-Gitarrist Brent Hinds ist vor Kurzem bei einem Unfall tödlich verunglückt, und die Metal-Welt trauert.

In den letzten Wochen sorgte Brent Hinds immer wieder für Aufsehen, indem er öffentlich seinen Unmut über sein Aus bei Mastodon zum Ausdruck brachte. Dieser Zwist wird jetzt für immer ruhen. Seit dem 21. August beherrscht der überraschende Tod des Gitarristen die Schlagzeilen. Am späten Abend des 20. Augusts war Brent Hinds in einen Verkehrsunfall verwickelt und erlag seinen Verletzungen noch am Unfallort. Der Musiker wurde nur 51 Jahre alt. Brüder bis zum Ende Nur wenige Stunden nach dem Unglück setzten Hinds’ ehemalige Kollegen von Mastodon einen Post in den Sozialen Medien ab. Darin heißt es: „Wir befinden uns in…