Charlie Benante erklärt, dass er die erste Wahl war, um für Vinnie Paul Abbott das Schlagzeug bei Pantera zu übernehmen.

Pantera-Trommler Charlie Benante spricht in der neuen Episode von ‘Metal Sticks’, dem Podcast vom ehemaligen Iron Maiden-Schlagzeuger Nicko McBrain und Modern Drummer-CEO David Frangioni, über seinen Einstieg bei Pantera. Benante, der ursprünglich bei Anthrax spielt, ist seit der Wiedervereinigung Schlagzeuger der Groove Metal-Band. Er erzählt: "Ich stand ihnen über die Jahre sehr nahe, besonders Dimebag. Ich glaube, dass Philip (Anselmo, Sänger - Anm.d.Red.) und Rex (Brown, Bassist - Anm.d.Red.) wirklich noch mal etwas mit dem Vermächtnis, das Pantera nunmal haben, anfangen wollten, um ihr Leben und ihre Musik zu feiern." Niemand anderen Benante ist davon überzeugt, dass er die erste Wahl…