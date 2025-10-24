Toggle menu

Ace Frehley (Ex-Kiss) wurde beigesetzt
Ex-Kiss-Gitarrist Ace Frehley bei seinem Auftritt am 13. Juli 2022 in Cedar Park, Texas
Der verstorbene Kiss-Mitbegründer Ace Frehley wurde in kleinem Kreis beigesetzt.
Freunde, Familie und Wegbegleiter nahmen Abschied von Ace Frehley, dem legendären Gründungsgitarristen von Kiss. Wie US-Medien berichten, fand am Dienstag, 21. Oktober, eine private Gedenkfeier im Sinatra Memorial Home in Yonkers, New York, statt. Einen Tag später, am 22. Oktober, wurde Frehley auf einem Friedhof im New Yorker Stadtteil Bronx beigesetzt – ganz in der Nähe seines Elternhauses und der Grabstätte seiner Eltern. „Das war sein ausdrücklicher Wunsch“, erklärte Radiomoderator und Frehleys langjähriger Freund Eddie Trunk, der sowohl der Trauerfeier als auch der Beisetzung beiwohnte. Private Gedenkveranstaltung für Ace Frehley Laut Tampa Bay Music News war die Gedenkveranstaltung „privat, nur…
