METAL HAMMER blickt zurück auf drei Alben, die vor 20 Jahren erschienen und für die jeweiligen Bands künstlerische Höhepunkte sind.

Natürlich erschienen 2006 deutlich mehr als bloß drei prägende Metal-Alben. METAL HAMMER hat einige der bedeutendsten Werke des Jahres zusammengetragen und sie im Licht der jeweiligen Entstehungsumstände und Bandgeschichten beleuchtet. Eine Auswahl von Alben, die wichtige Meilensteine in der jeweiligen Diskografie markieren. Slayer CHRIST ILLUSION Mit CHRIST ILLUSION finden sich Slayer erstmals seit SEASONS IN THE ABYSS (1990) wieder in Originalbesetzung zusammen. Tom Araya, Kerry King, Jeff Hanneman und Dave Lombardo knüpfen bewusst an ihre klassische Thrash Metal-Phase an und setzen auf hohe Geschwindigkeit, aggressive Riffs und kompromisslose Härte. Lyrisch wettert die Band gegen religiösen Fanatismus und politische Verblendung; besonders…