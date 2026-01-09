Was gibt es Schöneres, als sich am Wochenende zu Hause Live-Musik zu gönnen? Eben. Der WDR schafft Abhilfe mit altem Rock am Ring-Material.

Live-Metal auf der heimischen Wohnzimmercouch — das kommt immer gut. Und bald ist es wieder so weit: Zum Abschluss des Wochenendes ballert nämlich der Westdeutsche Rundfunk (WDR) eine gesalzene Portion dröhnender Riffs über den Äther. So gibt es in der Nacht von Sonntag auf Montag gleich vier Konzerte zu sehen — und zwar fast schon historische Shows von Slipknot, Korn, In Flames und She Wants Revenge aus den Rock am Ring-Jahren 2005, 2006 und 2007. Nichts für schwache Nerven Den Anfang machen Sänger Corey Taylor und Co. So zeigt der WDR am Montag, den 24. November 2025 um 0.50 Uhr…