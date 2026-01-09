Brian May und Roger Taylor liebäugeln heftig mit einer Avatar-Produktion von Queen, womit sie wieder mit Freddie Mercury zusammenkämen.

Brian May und Roger Taylor spielen ernsthaft mit dem Gedanken, eine Avatar-Show — wie es ABBA bereits haben und Kiss gerade umsetzen lassen — auch für Queen zu verwirklichen. Dies gaben die beiden Rock-Veteranen kürzlich im Interview bei Big Issue zu Protokoll. Das ganze Thema ist für die zwei Musiker auch emotional, weil sie durch so eine Produktion wieder mit dem 1991 verstorbenen Sänger Freddie Mercury und dem 1997 in Rente gegangenen Bassisten John Deacon gemeinsam auf der Bühne stehen würden — irgendwie. Wiedervereinigung "Freddie ist durch die Musik, die wir uns die ganze Zeit anhören, immer noch am Leben",…