Auf "Tsunami Sea UK + EU Tour 2026": Spiritbox lassen es kommenden Herbst fünf Mal in Deutschland krachen.

Spiritbox befinden sich weiter im Aufwind. Nach ihrem umjubelten Auftritt bei den Grammy Awards hat das Quartett nun eine Konzertreise durch Europa angekündigt, zu der es sich im Herbst dieses Jahres aufmachen wird. Die deutschen Fans kommen hierbei insgesamt fünf Mal in den Live-Genuss von Frontfrau Courtney LaPlante, Gitarrist Mike Stringer, Bassist Josh Gilbert sowie Schlagzeuger Zev Rose. Lauter Herbst So sind Spiritbox Ende September beziehungsweise Oktober 2026 in der Republik zu sehen. Dabei dreht die Formation aus Nordamerika ihre Verstärker in Berlin, München, Frankfurt am Main, Hamburg sowie Düsseldorf auf. Die fünf Gastspiele — zu denen die Musiker ihre…