Der ehemalige Skid Row-Vokalist Sebastian Bach wird für einige Konzerte bei Twisted Sister singen. Außerdem gibt es einen neuen Schlagzeuger.

Twisted Sister haben nun doch einen Ersatzsänger für einige Konzerte aus dem Hut gezaubert: Sebastian Bach (ehemals Skid Row) wird das Mikrofon bemannen. Da die Glam Metal-Formation ihre Reuniontour aufgrund von Dee Sniders gesundheitlichen Beschwerden absagen musste, gibt es im Herbst zumindest ein paar Konzerte zu bestaunen. Wann und wo genau, ist noch unklar. Wiederholungstäter In ihrer Bekanntmachung schreibt die Band: "Die Twisted Sister-Mitglieder Jay Jay French und Eddie Ojeda freuen sich bekanntgeben zu können, dass der ikonische Frontmann und Sänger Sebastian Bach die Band für eine Handvoll ausgewählter Termine diesen Herbst unterstützen wird. Diese Auftritte beeinflussen Sebastians aktuelle oder…