Die Macher des Hellfest haben das Line-up für 2025 bekanntgegeben. Mit dabei sind u.a. Linkin Park, Scorpions, Korn, Muse & Till Lindemann. Arte streamt täglich.

Datum Das Hellfest Open Air Festival findet vom 19. bis 22. Juni 2025 statt. Veranstaltungsort Das Hellfest Open Air findet unweit der Innenstadt von Clisson in Frankreich statt. Adresse: Rue du Champ Louet 44190 Clisson, Frankreich Preise & Tickets Die 4-Tages-Tickets sind bereits ausverkauft. Wer noch eine Karte sucht, kann im Zweitmarkt sein Glück versuchen. Darüber hinaus soll es zu einem späteren Zeitpunkt noch Tages-Tickets geben. Bands 3 Inches Of Blood A Day To Remember Abbath ADX Agriculture Airbourne Alcest Aluk Todolo Amira Elfeky Apocalyptica Arabrot Ashen Audrey Horne Bastardane Bathory Béton Armé Beyond The Black Black Bile Black Country Communion…