Die Macher des Hellfest haben das Line-up für 2025 bekanntgegeben. Mit dabei sind u.a. Linkin Park, Scorpions, Korn, Muse & Till Lindemann. Arte streamt täglich.
Datum Das Hellfest Open Air Festival findet vom 18. bis 21. Juni 2026 statt. Veranstaltungsort Das Hellfest Open Air findet unweit der Innenstadt von Clisson in Frankreich statt. Adresse: Rue du Champ Louet 44190 Clisson, Frankreich Preise & Tickets Die 4-Tages-Tickets sind bereits ausverkauft. Wer noch eine Karte sucht, kann im Zweitmarkt sein Glück versuchen. Bands Donnerstag, 18. Juni 2026 Mainstage 01: Bring Me The Horizon Papa Roach Breaking Benjamin The Plot In You We Came As Romans Mainstage 02: Deep Purple Alice Cooper The Pretty Reckless Alestorm Mikkey Dee With Friends Playing Motörhead Classics Warzone Stage: Social Distortion All Time…