Paradise Lost kommen im Herbst 2025 und im Frühjahr 2026 nach Deutschland. METAL HAMMER präsentiert die Tournee.

Die britischen Gothic-Metal-Pioniere Paradise Lost haben weitere Termine ihrer "Ascension Of Europe Tour" bekanntgegeben. Die italienische Doom-Band Messa wird bei allen Shows als direkter Support mit dabei sein. Als Opening Acts fungieren High Parasite bei den UK-Terminen und Lacrimas Profundere bei ausgewählten Shows auf dem europäischen Festland. Die Tourdaten 2025/2026 von Paradise Lost und ihren Vorbands findet ihr weiter unten! Der Aufstieg von Paradise Lost Gegründet 1988 in Halifax, West Yorkshire, galten Paradise Lost zunächst als eher unwahrscheinliche Kandidaten für den Metal-Olymp, als sie aus den Schatten krochen und die britische Underground-Szene infiltrierten. Doch anstatt sich mit dem Erschaffen eines…