Sammy Hagar hätte gerne weiter gemeinsame musikalische Sache mit Eddie Van Halen gemacht und dabei ein paar Experimente gewagt.

Für Sammy Hagar war sein Engagement bei Van Halen der Höhepunkt seiner Karriere. Daher wehrte der "Red Rocker" im Interview beim US-Radiosender WRIF die Frage danach, ob er irgendetwas an seiner Zeit in der Band bereut, direkt ab: "Auf keinen Fall! Da gibt es gar nichts zu bereuen. Ich bedaure, dass wir auseinandergegangen sind. Gerne hätte ich gesehen, was wir noch hätten anstellen können. Liebend gerne hätte ich noch ein oder zwei weitere Alben mit Eddie geschrieben." Offen für neues Anschließend führt Sammy Hagar aus, was er daran für besonders spannend hält. "Eddie und ich haben ein paar großartige Lieder…