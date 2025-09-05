Noch unsicher, was ihr auf das Wacken mitnehmen sollt? Wir sagen euch, was unbedingt nötig ist und was für noch mehr Metal-Spaß am Zeltplatz sorgt.

Jetzt mal unter uns – wer schreibt sich denn ernsthaft eine Wacken Open Air-Packliste und hält sich dann auch noch dran? Das wahrscheinlichere Szenario ist, dass man sich jedes Jahr aufs Neue kurz vor dem Festival den Kopf darüber zerbricht, und es dann letztendlich sowieso einfach im Internet recherchiert. Weil Wacken, wie Weihnachten auch, jedes Jahr völlig überraschend um die Ecke biegt, haben wir für euch die ultimative Festival-Packliste perfektioniert, um euch die Recherche leichter zu machen. In diesem Sinne: Rain or Shine, das muss in den Koffer rein! Prioritäten: Formalia und Essentials Tickets! Personalausweis und Krankenversicherungskarte (sicher aufbewahren!) Handy…