Vergangenen Herbst kehrte Adam Gontier offiziell zurück ans Mikro bei Three Days Grace. Offenbar war dies genau die richtige Entscheidung.

2013 verließ Adam Gontier Three Days Grace und wurde durch Matt Walst ersetzt. Am 3. Oktober 2024 verkündete die Band offiziell Gontiers Rückkehr – jedoch ohne, dass Walst seinen Platz als Frontmann räumen muss. Fortan teilen sich die beiden die Gesangs-Parts, und es scheint gut zu funktionieren. In Nik Nocturnals Podcast sprach Adam Gontier vor Kurzem über seine Rückkehr und erklärte, dass im Moment die Aufregung über allem stehe. „Weil es einfach so lange her ist. Und es fühlte sich einfach wie der richtige Zeitpunkt an – es fühlte sich für jeden wie der richtige Zeitpunkt an.“ Ein Hauch Nostalgie…