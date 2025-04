Der Ex-Megadeth- und aktuelle Kings Of Thrash-Gitarrist Jeff Young spricht während eines Interviews über seine Pläne für eine Solokarriere.

Jeff Young ist dafür bekannt, dass er früher seine Fingerfertigkeit bei Megadeth unter Beweis stellte und mittlerweile für Kings Of Thrash in den Sechssaiter greift. Während eines Interviews mit Metal Magnitude sprach der Musiker nun darüber, dass er Solomaterial in der Hinterhand hat. Er erzählt: "Ich arbeite an einem Album namens REVOLUTIONS. Es hat ein kleines ‘r’ und dann ein großes ‘e’, weil es einerseits um die Revolution in der Musiktechnik, andererseits aber auch um meine persönliche Evolution geht." Er holt aus: "Ich arbeite seit elf Jahren daran. Alle Musiker, die mir auf meinem Weg begegnet sind, sind auf dem…