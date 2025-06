WHEN THE STORM COMES DOWN ist das Drittwerk der US-Thrasher Flotsam And Jetsam. Heute wird es 35 Jahre alt.

Bis heute steht WHEN THE STORM COMES DOWN für Veränderung. Flotsam And Jetsam veröffentlichten 1990 ihr drittes Werk, das bis heute die Fans in ihren Meinungen spaltet. Anlässlich des 35. Jubiläums betrachten wir die Gründe für die Kontroversen genauer. Jason Newsted ging zu Metallica Das Drittwerk der US-Amerikaner war stark von Veränderungen geprägt, die sich in den Jahren vorher zugetragen hatten. Jason Newsted schrieb maßgeblich am Debüt DOOMSDAY FOR THE DECEIVER (1986) mit und hatte auch beim Zweitwerk NO PLACE FOR DISGRACE (1988) seine Finger im Spiel. Da Newsted jedoch bereits 1986 Flotsam And Jetsam verließ, um bei Metallica in…