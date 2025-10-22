Reaper Entertainment hat ein Projekt als Hommage an Children Of Bodom angekündigt. Das erste Ergebnis dessen soll schon bald zu hören sein.

Gerade erst ist die offizielle Children Of Bodom-Biografie erscheinen, schon steht das nächste Projekt in den Startlöchern. Reaper Entertainment arbeitet mit Label-internen Bands derzeit an einem Projekt, dass den klangvollen Namen „A Tribute To The Reaper“ trägt. Für das Label eine Herzenssache und „eine kollektive Hommage an eine der einflussreichsten Bands der modernen Metal-Geschichte“. Ein „unsterbliches Erbe“ Das Label selbst schreibt zur Ankündigung: „Da der Name Reaper Entertainment auf unserer tiefen Bewunderung für COB beruht, luden wir unsere Bands ein, ihre eigenen Versionen von Bodom-Klassikern aufzunehmen. Das Ergebnis ist eine wachsende Sammlung neu interpretierter Hymnen – jede einzelne davon geprägt…