Den Melo Death-Heroen In Flames reichen die Festivalgigs im Sommer 2026 nicht, weswegen sie zusätzlich einige weitere Konzerte abhalten.

In Flames sind eine der mitreißendsten Livebands. Das werden die Schweden auch im kommenden Sommer wieder unter Beweis stellen. Denn Anders Fridén und Co. gehen Mitte 2026 auf eine ausgedehnte Europatournee. Einige Termine standen aufgrund von bereits bestätigten Festival-Auftritten (unter anderem beim Wacken Open Air, Summer Breeze und Reload) bereits fest, drumherum spielt das Quintett nun noch diverse Einzel-Shows. Schwedenstahl Auf dem Programm stehen folglich sowohl Open Air-, Hochkaräter-Festival- und Club-Konzerte. Für In Flames selbst stellt der finale Gig den Höhepunkt der Europatournee dar. Denn die Reihe an Gastspielen kulminiert im Band-eigenen Festival Göteborg Brinner, das die Melodic Death-Metaller kürzlich…