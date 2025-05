Metallica setzen mit dem Roten Kreuz eine feine Kampagne um: Fans sollen bei den Konzerten Blut spenden. Zur Belohnung winkt ein Shirt.

Metallica tun sich für eine wirklich sehr coole Aktion mit dem Amerikanischen Roten Kreuz zusammen. So rufen James Hetfield und Co. ihre Fans in den USA über ihre Stiftung All Within My hands (AWMH) zur Blutspende auf. Die Gelegenheiten dafür schaffen die Band und die Organisation an ausgewählten Tourneestationen in April, Mai und Juni. Das Coole daran: Wer Blut spendet, bekommt ein T-Shirt geschenkt (nur, solange der Vorrat reicht). Blutengel Zur Motivation ihrer Anhänger schreiben Metallica: "Während sich die Jahreszeiten ändern, bleibt der Bedarf an Blut konstant und tendiert um die Sommermonate herum sogar dazu, sich zu intensivieren. Indem sie Blut…