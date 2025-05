In Zusammenarbeit mit dem Psychologen und Metal-Buchautor Nico Rose veröffentlicht die ehemalige Holy Moses-Frontfrau Sabina Classen ihre Biografie.

METAL HAMMER: Sabina, vor etwa anderthalb Jahren haben sich Holy Moses aufgelöst. Wie bekommt dir die Rock-Star-Rente? Sabina Classen: Manchmal kann ich das gar nicht fassen. Aber wirklich im Ruhestand bin ich nicht. Ich gehe noch immer zu diversen Festivals – nur tue ich das eben als Gast und nicht als Musikerin. Das ist eine Befreiung. MH: War die Umstellung ungewohnt für dich? SC: Ja, total. Aber sie bot…