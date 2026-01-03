Laut Overkill-Sänger Bobby „Blitz“ Ellsworth laufen die Arbeiten am neuen Studioalbum auf Hochtouren. In Kürze geht es mit den Aufnahmen los.

Mit SCORCHED ist im April 2023 das letzte Studioalbum von Overkill erschienen. Im August des letzten Jahres verabschiedete sich Jason Bittner nach sieben Jahren am Schlagzeug der Thrash Metal-Veteranen. Nur wenige Wochen später wurde Jeramie Kling (Venom Inc.) als dessen Nachfolger vorgestellt. Außerdem erklärte Sänger Bobby „Blitz“ Ellsworth etwa zeitgleich im Gespräch mit Moshpit Passion, wann Fans mit neuer Musik rechnen können. Läuft wie geschmiert Damals gab der Frontmann einen zeitlichen Rahmen an. „Ich gehe davon aus, dass der Großteil der ersten Hälfte des Jahres 2025 der Zeitrahmen für das Schreiben sein wird. Wahrscheinlich werden die Aufnahmen bis Ende 2025…