Was im August schon die Runde machte, ist jetzt ein Deal: Slipknot verkauften ihre Master- und Publishing-Tantiemen.

Wie The Hollywood Reporter am gestrigen Morgen berichtete, haben Slipknot einen Deal über den Verkauf ihrer Master- und Publishing-Tantiemen abgeschlossen. Bei dem Geschäftspartner handelt es sich um die Investment-Firma HarbourView Equity Partners. Ein profitabler Deal Wie METAL HAMMER im August berichtete, handelt es sich hierbei nicht um die Rechte an der Musik. So soll die Band weiterhin über die Verlagsrechte verfügen, während die Warner Music Group die Rechte an den Mastern des Backing-Katalogs behält. Die Musiker verkauften lediglich die Gewinne bisheriger Veröffentlichungen. Künftige Musik ist von dem Deal ausgeschlossen. „Nach 25 Jahren im Musikgeschäft haben wir einen Partner gefunden, der…