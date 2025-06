Zak Starkey muss sich bei seiner zweiten Entlassung bei The Who vorgekommen sein wie in ‘Und täglich grüßt das Murmeltier’.

Jetzt wird es vogelwild bei The Who! Die britischen Classic Rock-Legenden haben ihren Schlagzeuger Zak Starkey (Sohn von Beatles-Legende Ringo Starr) zum zweiten Mal innerhalb weniger Wochen vor die Tür gesetzt. Zum ersten Mal entließen Pete Townsend und Co. den Drummer Mitte April, nachdem Frontmann Roger Daltrey Starkeys Schlagzeugspiel bei einigen Konzerten in der Londoner Royal Albert Hall nicht gepasst hatte. Und das nach wohlgemerkt 29 Jahren Dienstzeit. Hin und her Drei Tage später ruderten The Who allerdings zurück. Es habe sich um "Kommunikationsprobleme" gehandelt, Zak werde weiter bei der Gruppe hinter der Schießbude sitzen. Nun gibt es also die…