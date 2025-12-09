Toggle menu

Björn Peng live in Lübeck 16.01.2026

Künstler: Björn Peng

Iron Maiden & Fender bringen Gitarrenkollektion heraus
Adrian Smith, Steve Harris, Dave Murray und Janick Gers mit Iron Maiden beim Power Trip Festival im kalifornischen Indio (06. Oktober 2023)
Wer wie die Jungs von Iron Maiden auf Gitarre oder Bass zocken will, könnte auf die neuen Jubiläumsmodelle von Fender und Jackson schielen.
Das Gitarren- und Bassspiel von Iron Maiden ist absolut ikonisch. Insofern dürfte es niemanden verwundern, dass sich die Eisernen Jungfrauen anlässlich ihres 50. Band-Jubiläums mit dem Instrumentenhersteller Fender zusammengetan haben, um eine Reihe von Signature-Äxten auf die Märkte dieser Welt zu bringen. So sind ab sofort Sechs- und Viersaiter von den Marken Fender Custom Shop, Fender sowie Jackson (welche zum Mutterkonzern gehört) zu haben. Unverkennbar Max Gutnik, seines Zeichens Chief Product Officer von Fender, kommentiert: "Während wir hierbei die 50 Jahre ehren, in denen Iron Maiden den Heavy Metal weiterentwickelt haben, bringt diese Kollektion die Signature-Instrumente zusammen, die dabei geholfen haben, ihren…
