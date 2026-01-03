Die Pause scheint vorbei zu sein. Godsmack kommen 2026 wieder nach Europa. Aktuell besteht die Band jedoch nur aus zwei Mitgliedern.

Nach der diesjährigen Europatournee, die im März und April stattfand, verkündete Sully Erna im Mai, dass Godsmack ein Jahr pausieren. Der Frontmann wolle herausfinden, „was als Nächstes für die Band kommt. Im Moment weiß ich es ehrlich gesagt nicht.“ Dem vorausgegangen war der überraschende Ausstieg von Schlagzeuger Shannon Larkin und Gitarrist Tony Rombola kurz vor der Tour. Glücklicherweise konnten Drummer Will Hunt (Evanescence) und Gitarrist Sam Bam Koltun (Dorothy, Faster Pussycat) damals flugs einspringen. Vom Quartett zum Duo Während besagter Band-Pause wurde auf den offiziellen Social Media-Kanälen ein Festival-Auftritt nach dem anderen für das kommende angekündigt. Was allerdings nach wie…