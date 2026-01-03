Wegen eines AfD-Events in der Hessenhalle von Gießen ziehen Subway To Sally mit ihrer "Eisheiligen Nacht" nach Wetzlar um.

Konzert-Highlights an jedem Jahresende sind immer die "Eisheiligen Nächte" von Subway To Sally. In Gießen hätten Eric Fish und Co. dieses Jahr ebenfalls aufspielen sollen. Doch eine Veranstaltung der AfD hat dem Vorhaben — auf indirekten Wege — einen Strich durch die Rechnung gemacht, wie der Gießener Anzeiger berichtet. So will die Partie am 29. November in der Hessenhalle ihre Jugendorganisation gründen. Klare Kante Dem lokalen Veranstalter schmeckt das überhaupt nicht. So hat das Konzertbüro Bahl sein Vertragsverhältnis mit der Messe Gießen GmbH nach 20 Jahren aufgekündigt. Subway To Sally treten statt in Gießen nun im benachbarten Wetzlar auf —…