Wie versprochen veröffentlichen Prong noch dieses Jahr ein neues Studioalbum. Kurz nach dem Release folgt eine Europatournee.

Im Herbst 2025 hat Tommy Victor gegenüber Rock News Weekly verlauten lassen, dass Prong dieses Jahr gleich zwei Alben veröffentlichen wollen. Den Worten folgten Taten. Anfang März erschien das Album LIVE AND UNCLEANSED, das während der Europatournee letztes Jahr aufgezeichnet wurde. Kommenden Herbst soll das neueste Studiowerk folgen. Das Album Das Album PRONG ist für den 6. November via Napalm Records geplant. Der Vertrag mit dem Label kam erst vergangenen Sommer zustande. Somit ist der angekündigte 15. Langspieler das Label-Debüt der New Yorker Groove Metal-Institution und folgt dem 2023 erschienenen STATE OF EMERGERNCY. Insgesamt sind 13 frische Songs enthalten. PRONG-Tracklist…